Estiman liberar a 800 presos de la CDMX por Covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que 250 personas fueron liberadas de los reclusorios capitalinos, de los 800 internos que se verán beneficiados por la Ley Amnistía, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

"Es una preliberación, que está autorizada por ley y están consideradas 800 personas. Ya se han ido liberando alrededor de 250, quienes han sido preliberadas. No son delitos graves y estaban por cumplir su sentencia", dijo.

Destacó que una vez fuera de los reclusorios, las personas liberadas no tendrán que acudir a firmar, ni se les implementará otra medida.

"Siempre hay un seguimiento de un Instituto, que coordina la Secretaría de Gobierno, de atención a las personas preliberadas. Son liberaciones totales, no tiene que ir a firmar", sostuvo.

La Ley de Amnistía contempla que se otorgue perdón a personas procesadas o con sentencia, ante tribunales de orden federal, y que sean primodelincuentes, además, que no hayan cometido delitos graves y su proceso haya tenido alguna irregularidad.

Sólo jueces especializados en amnistía podrán otorgar ese perdón, y los delitos que podrían obtener el perdón son el aborto y el homicidio en caso de parentesco (ligado al aborto); producción, transportación y portación de sustancias psicoactivas sin fines de distribución; robo simple y sin violencia y el delito de sedición.