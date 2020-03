Estiman que 156 mil mujeres se unirán al paro "Un día sin nosotras"

El próximo 9 de marzo se llevará a cabo el Paro Nacional de Mujeres como forma de protesta ante la magnitud de la inseguridad y de los feminicidios. El movimiento es promovido bajo la consigna "El 9 ninguna se mueve" y del hashtag #UnDíaSinNosotras.

Por esta razón, la consultora en capital humano, Mercer, puso en práctica la "Encuesta #UnDíaSinNosotras", la cual arrojó que el 63% de las organizaciones en México apoyan la iniciativa, que promueve que ninguna mujer realice actividades productivas ni salga a las calles ese día.

De este total, 75% de las corporaciones se sumarán a la iniciativa apoyando sólo a su personal femenino, mientras que el otro 25% lo aplicará con todo su personal. Ello significa que más de 156 mil mujeres de la fuerza laboral de la encuesta se unirán al paro.

Del 63% de empresas que apoyan la causa, 42% sí les pagará el día a las trabajadoras que decidan no presentarse a trabajar, 32% dejará libre la opción de que elijan apoyar el paro o no, y 11% aseguró tener un plan de contingencia y continuidad para el negocio. Asimismo, 5% brindará su apoyo de las siguientes formas:

*Apoyar la iniciativa simbólicamente sin dejar de laborar (vestir algún color en particular, actividades internas relacionadas, entre otras)

*No ir a la oficina, pero trabajar desde casa

*Tomar el día a cuenta de vacaciones

El director de servicios de información en Mercer, Gerardo García Rojas, declaró que "actualmente, escuchamos que todas las organizaciones hablan de temas relacionados con equidad de género; sin embargo, este concepto no nada más tiene que ver con cumplir con cuotas, sino con entender las necesidades, contar con programas de desarrollo inclusivos, así como apoyar a las diferentes poblaciones a crecer tanto en lo personal como en lo profesional".

"Este movimiento tiene un objetivo muy claro: levantar la voz y hacer notar la importancia del mismo; es de suma importancia, como corporaciones, entender esto ya que, si hiciéramos una extrapolación de 63% de la muestra al total de la población económicamente activa, estaríamos hablando de que es probable que más de 4 millones de mujeres no asistan a su lugar de trabajo", agregó.

Otro tipo de actividades se implementarán el 9 de marzo como formas de promover el paro: talleres de sensibilización para el personal masculino, actividades informativas para las mujeres y hombres, conferencias para concientizar a la comunidad sobre equidad y violencia de género, y el uso de pañoletas o alguna prenda color morado en el trabajo.

Sin embargo, un gran porcentaje de empresas no tomarán ningún tipo de acción a manera de apoyar el movimiento, dentro del cual destacan las industrias relacionadas con el equipo de transporte, químicos y minería/metalurgia, debido a que su personal se conforma fundamentalmente de hombres.

El ejercicio estadístico involucró a 779 organizaciones a nivel nacional de diferentes sectores e industrias como son: servicios no financieros, bienes de consumo, equipos de transporte, químicos, servicios financieros, logística, energía y bienes raíces, entre otros.