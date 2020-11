Esto dice la Guía Ética de AMLO sobre la autoridad y el poder

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la "Guía Ética para la Transformación de México", que consta de 20 puntos, y que tiene por objetivo recuperar valores culturales, morales y espirituales.

En Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, leyó algunos puntos de la Guía de Ética, entre ellos el 15, que habla de autoridad y poder.

Según el documento, "el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás".

"El poder es la facultad de actuar y tomar decisiones en nombre de otros. La autoridad es la confianza que otros depositan en ti para que actúes en función de sus necesidades y de sus intereses. Ni el poder ni la autoridad son derechos o atributos de tu persona.

"Uno y otro sólo tienen sentido ético cuando se ejercen para servir a los demás. Si lo usas en provecho propio o de tus allegados, incurres en corrupción, perviertes el cargo, traicionas la confianza en ti, destruyes tu dignidad y tu prestigio, dañas a tu familia y a tus personas cercanas y no conocerás la satisfacción de servir a los demás", refiere.

Añade: "Si llegas a un cargo público, deberás recordar siempre que estás allí como representante y ser fiel a tus representados; tener en mente que eres el mandatario o la mandataria y que tus mandantes son los que te mandan, debes apegarte siempre al principio de mandar obedeciendo".

También apunta que la "política es un asunto de todos" y "aunque no ocupes un cargo público, no debes desentenderte de los asuntos políticos ni descuidar cosas que son del interés general".

"ndividuos y sociedades apáticas son alimento del autoritarismo y la opresión", refiere el punto 15 de la Guía.

Llama a mantener una actitud participativa, vigilante y crítica de los gobernantes, que es esencia de la democracia y la mejor manera de preservar la libertad, el bienestar y la paz.

"No olvides nunca que el pueblo manda y que tiene el derecho de poner y quitar a sus gobernantes, así como de tomar parte en los asuntos públicos".