"Esto es un retroceso y un atentado a la economía", dicen gobernadores tras aprobación de reforma eléctrica

A pesar de los llamados que hicieron los gobernadores de la Alianza Federalista y de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) a los senadores para rechazar la reforma eléctrica del Presidente, éstos no fueron escuchados y la aprobación de la iniciativa fue calificada como un retroceso y un atentado contra la economía.

En un mensaje en Twitter, los gobernadores panistas acusaron que violando todos los procedimientos y deshonrando los compromisos de escuchar a los expertos, los senadores avalaron esta contrarreforma eléctrica.

Además dijeron que con este proyecto se da la espalda a la generación de energía limpia y barata, y a la generación de empleos e inversiones.

Los mandatarios panistas dijeron que los legisladores de Morena impusieron una reforma eléctrica contraria a los intereses del país.

"Dando la espalda a una energía limpia y barata, a la generación de empleos e inversiones, el @PartidoMorenaMx impuso una reforma eléctrica contraria a los intereses del país. Retrocedemos", postearon los panistas.

Además, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", integrante de la Alianza Federalista, dijo que lo que aprobó el Senado es un atentado a la economía, a la salud y al progreso de México, y dijo que los mexicanos merecen energías limpias y baratas, que no dañen el medioambiente.

"Lo que aprobó el @senadomexicano, en lo general, es un atentado a la economía, salud y progreso de México. Los mexicanos merecemos energías limpias y más baratas, que no dañen al medioambiente y a los ecosistemas únicos de nuestro país, perjudicando a las futuras generaciones", posteó el Bronco.

Este martes, gobernadores de 14 estados del país, es decir, casi medio país, se volvieron a unir para exigir al Senado que no aprobara la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador por las afectaciones que provocará.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, los nueve gobernadores panistas de la GOAN exhortaron al Senado de la República a rechazar la reforma eléctrica, pero su reclamo no fue escuchado.