Esto opina un académico de la UNAM sobre los extraterrestres

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días se volvió tendencia el término OVNI, luego de que David Grusch, exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, testificó la tarde de este 26 de julio que el gobierno tiene naves extraterrestres y "restos biológicos no humanos".

Grusch también señaló que Estados Unidos tiene un programa para estudiar la supuesta tecnología extraterrestre e intentar reproducirla a través de la llamada ingeniería inversa.

¿Qué dice académico de la UNAM sobre visitantes extraterrestres?

René Ortega Minakata, encargado de Divulgación y Comunicación de la Ciencia en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, señaló que, hasta el momento, no hay forma de comprobar lo dicho por David Grusch.

"En realidad no presentó ninguna prueba, solamente son sus dichos. En la ciencia, todas las hipótesis se ponen a prueba mediante evidencias, entonces no lo podemos tomar como un hecho", puntualizó.

Aunado a ello, explicó que el furor que causó a la audiencia se debe más a las dinámicas propias de los medios de comunicación y las redes sociales. "La forma de presentar la noticia por parte de los medios sugiere que se reivindica a las personas que se dedican a hablar sobre estas cosas, pero desde el punto de vista de la ciencia exacta y la exploración espacial, los dichos de esta persona no reivindican a nadie", declaró el académico.

"El Congreso de Estados Unidos está en su derecho de hacer las indagaciones que considere pertinentes, esta persona está en su derecho de decir lo que cree y, al mismo tiempo, las personas también están en su derecho de pensar que dice la verdad sin presentar pruebas", sentenció.

El Pentágono niega afirmaciones de exmilitar

El Pentágono negó las afirmaciones de Grusch de un encubrimiento.

En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, dijo que los investigadores no han descubierto "ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres".