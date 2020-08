"Estoy formalmente localizable", responde Meade a denuncia

El excandidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade, declaró vía Twitter que ha anticipado a las autoridades su localización, luego de que su nombre destacara en la denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República.

Meade señaló que su vida pública la dedicó "a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad".

También indicó que: "Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia".

Aclaró que será respetuoso de las investigaciones y no abonará a escándalos mediáticos.

Según la denuncia, consultada por EL UNIVERSAL, Lozoya narra que el 15 de septiembre de 2014 y por "instrucciones de Luis Videgaray", se entregaron 4 millones 390 mil pesos a José Antonio González Anaya y 4 millones a José Antonio Meade, entonces canciller.