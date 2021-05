Estoy tomando mi derecho como mexicana: Federica Quijano

Federica Quijano, integrante de Kabah aseguró que su incursión en la política no quita que trae en su ADN el amor por la música. "Sigo siendo Federica, la que creció con Kabah, llevo 29 años en este medio y no es como que me salga de aquí y me vaya a otros lados. Estoy actuando y agarrando el derecho que tengo como Mexicana, y como mamá principalmente, de exigir y de cambiar de tratar de hacer un cambio", dijo durante la conferencia de prensa de los 90's Pop Tour, gira en la que compartirá escenario con Magneto, JNS, Erik Rubín, Benny Ibarra, Ana Torroja, entre otros.

Federica se convirtió en vocera del Partido Verde Ecologista de México, pantalla en la que a través de ella quiere poner sobre la mesa el tema de gente que vive con discapacidad. "Principalmente por mi bandera, que es la discriminación, empezando por mi hijo y por todas las personas que no tienen voz y que sus derechos son violados todo el tiempo, yo estoy allí por todo lo que me ha tocado vivir y darle voz a esas personas, pero no deja de estar en mi ADN la música, el escenario", afirmó la interprete.

El 26 de noviembre se presentará el 90's Pop Tour en la Arena Ciudad de México y la preventa comienza este 12 de mayo.