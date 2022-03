"Estoy tranquilo, hicimos lo correcto", dice Samuel García

"Un nuevo comienzo implica no tolerar la corrupción, no permitir la impunidad y que se haga justicia", afirmó el gobernador de Nuevo León, Samuel García. "Hoy dimos un paso importante para lograrlo", agregó, un día después de la detención de su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco".

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que si alguien violó la ley y abusó de la confianza de los neoleoneses tendrá que rendir cuentas y pagar las consecuencias.

El mandatario mencionó que se encuentra tranquilo, ya que se hizo lo correcto y confió en que la Fiscalía y el Poder Judicial actuarán con total apego a la ley y le harán justicia a Nuevo León.

"Ahora toca seguir trabajando para construir un nuevo Nuevo León y para lograrlo tenemos que entrarle todos", escribió en esa red social.

La detención de "El Bronco"

Detenido el martes por desvío de recursos y preso en el penal de Apodaca 2, "El Bronco" es acusado por abuso de autoridad junto con otras cuatro personas que formaron parte de su gobierno entre 2015 y 2021, según la síntesis de la carpeta 05/2020-UI3FECC.

Adex Rodríguez, hermano de Jaime Rodríguez, señaló entonces que la detención es "una cortina de humo" del gobernador Samuel García, ante una serie de graves problemas que enfrenta su administración y que no quiere que la gente hable de ello.

Además, "El Bronco" es investigado por abuso de autoridad. Enfrenta también otra acusación en su contra por ese delito, de acuerdo con el resumen de una carpeta de investigación.