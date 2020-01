Estudiantes de FFyL advierten que no compartirán espacios con agresores sexuales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) anunciaron que no compartirán espacios con agresores sexuales y que los sacarán del plantel por "todos los medios posibles".



Durante la mesa de diálogo que se celebra esta mañana de miércoles en Filosofía, con autoridades de la Rectoría y de la dirección general del plantel, las alumnas reclamaron que el exsecretario general del mismo renunció a su cargo pero continúa dando clases a pesar de las denuncias que se han hecho en su contra a través de tendederos de acoso, del movimiento "#MeToo" y de que se presentó en su contra una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las autoridades contestaron que hasta el momento no se han presentado denuncias formales en contra de ningún integrante de la comunidad y que no se puede proceder en contra de ellos si no se llevan a cabo estos procedimientos.