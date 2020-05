Estudiantes de Medicina en Cuernavaca son obligados a enfrentar Covid sin insumos

Estudiantes de Medicina y Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) buscaron el apoyo de diputados locales para denunciar que son obligados a regresar a su internado en los hospitales de la entidad, sin contar con material e insumos para evitar el contagio de Covid-19.

A su vez la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) pidió a la autoridad sanitaria no poner en riesgo la integridad física y la salud de alumnos y familias al obligarlos a presentarse a hospitales y centros de salud, con la amenaza de quitarles la beca, sacarlos de campos clínicos y desconocer sus horas de Prácticas y Servicio Social.

"Para que nuestros compañeros regresen a sus Prácticas y Servicio Social deben contar con las condiciones adecuadas de seguridad y protección para evitar contagios o poner en riesgo su salud, expresaron en un comunicado.}

Más adelante propusieron que la incorporación de los compañeros a las distintas áreas se realice de manera gradual en un plazo no menor de 15 días y una vez que una comisión del "Comité Universitario para la Atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)", haya verificado que las instalaciones y equipamiento sean adecuados y no sean espacio Covid-19.

Su temor, indican la FEUM, es que Morelos ha sido señalado como uno de los Estados que no respeta la sana distancia y que no ha reducido la movilidad. Lo cual coloca al personal de Salud de Morelos en un mayor riesgo de contagio y de colapsar los hospitales.

Sobre el regreso de los estudiantes, el titular de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, dijo la semana pasada que las instituciones requieren su apoyo pero su colaboración debe ser voluntaria.

Por separado el Héctor Barón Olivares, director general de SSM, garantizó los insumos y equipos de protección para los trabajadores de la salud así como estudiantes. Además señaló que se tiene contemplado contratar médicos y personal de enfermería a través de una partida presupuestal federal para atender pacientes con coronavirus Covid-19, y enseguida lanzó la invitación para que los profesionales se acerquen a oficinas centrales para evaluar su perfil.

Mientras tanto la legisladora local Tania Valentina Rodríguez pidió al Secretario de Salud y a los Directores de los hospitales con enfermos por Covid-19, instalen un mecanismo eficaz de información periódica confiable para las familias que cuentan con pacientes internados por este padecimiento.