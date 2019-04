Estudiantes denuncian ciberacoso y hackeo desde la Universidad de NL

Estudiantes de la Facultad de Música (Famus) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), protestaron contra el ciberacoso y hackeo que han sufrido en la institución educativa por lo menos desde 2017, sin que las autoridades universitarias y de la escuela pongan freno y den con los responsables, pese a que han operado desde las instalaciones y el equipo de cómputo de Famus.

Una exalumna de la institución que en 2017 denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos haber sido hackeada y recordó que el coordinador de la escuela, Luis Gerardo Lozano, la revictimizó al señalar entonces ante los medios de comunicación, que era una niña que mentía y pretendía dañar a la Facultad.

Expresó que aunque se sabe que desde las computadoras de la Facultad se realiza el hackeo de las cuentas personales de las alumnas para robar toda su información y fotografías que utilizan con fines de chantaje, las víctimas desconocen quiénes son los responsables y por eso ella decidió abandonar sus estudios en la institución, lo cual dio pie a que el coordinador dijera que ya no procedía hacer la investigación.

Durante la protesta fue leído un pronunciamiento a nombre la Red de Acompañamiento y el Movimiento Estudiantil contra el Hackeo, donde acusaron a las autoridades de la Universidad y de la Famus, de permitir que el acoso cibernético se siga presentando, además de que no se cuente con un protocolo para que las personas afectadas puedan presentar las denuncias correspondientes.

Expusieron que los casos de acoso sexual por parte de maestros y alumnos se han normalizado en la facultad, y los directivos han dado la espalda a las alumnas que se han atrevido a denunciar.

Agregaron que la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Música, ante este tipo de prácticas, se convierten en responsables por omisión ante casos que tienen consecuencias sociales y psicológicas gravísimas.

Pero advirtieron que ya son muchas estudiantes y exalumnas que se están organizando para hacer lo que las instituciones universitarias debieron hacer hace mucho tiempo. "No tendrán nuestro silencio otra vez", expresaron.

Demandaron a la Facultad el reconocimiento de los casos y validación de los testimonios de las víctimas, encontrar a los responsables del hackeo, diseño y desarrollo de protocolos efectivos para atender este tipo de situaciones y dar la garantía de hacer del conocimiento de la comunidad universitaria, los mecanismos de denuncia y los protocolos generados respecto a esta problemática.