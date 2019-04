Estudiantes denuncian homofobia en universidad de Yucatán

Estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab de Yucatán crearon en redes sociales el hashtag #AnahuacHorrorStories en relación a supuestos actos homofóbicos por parte de maestros y personal de esa casa de estudios.

Lo anterior, casi en paralelo con las discusiones que habrán de iniciar en el Congreso local sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Entre varios de los mensajes y reclamos de parte de los estudiantes, una de ellas escribió; "En el marco de una conferencia magistral de Humanidades me tocó que compararán a un ipad usada con una mujer con actividad sexual. La presentadora decía ¿Quién querría un ipad usada si puede tener un ipad nueva?... hay muchas cosas buenas en la Universidad, pero hay otro tanto que son aberraciones", dijo.

#AnahuacHorrorStories surgió hace una semana y tiene una dinámica parecida al movimiento #MeToo en México, sólo que en esta ocasión, en vez de exponer casos de acoso o abuso sexual a mujeres, narra acciones discriminatorias vividas al interior de las aulas de la universidad considerada con tendencia católica a través de Twitter.

Algunas alumnas y alumnos de esa institución aseguran por medio de sus mensajes que el hashtag nació como una forma de protesta, debido a un cartel expuesto en uno de los pasillos "que promueve la discriminación".

Ante ello, la ola de mensajes por medio de twitter comenzaron a surgir; ahora no sólo exponen sus posturas sobre el mencionado letrero, sino respecto a todas aquellas situaciones de exclusión que "se avalan y promueven" al interior la institución, y que presumiblemente violentan los derechos humanos de cualquier persona.

"Este no es un caso aislado, he tenido maestros que me EXHORTAN a asistir a la marcha del Frente Nacional por la Familia y apoyan posturas homofóbicas. Ser una universidad católica no es sinónimo de ser una universidad discriminatoria, ¿O sí?", escribió otro alumno a través de la red social, respecto a dicho anuncio.

Otro tuiter fue sobre una probable amenaza que recibió una estudiante de la Anáhuac Mayab, después de marchar en la protesta por los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.

"A una amiga la amenazaron con quitarle la beca porque salió en una foto protestando los 43 en un periódico local y un profesor expresó que la homosexualidad era equiparable a la esquizofrenia", escribió @PaoloNovaro.

"Que perro asco que la universidad permita mensajes homofóbicos y transfóbicos, pero no se permita hablar de anticonceptivos", publicó otra joven, quien pidió a este medio no publicar su nombre de usuario.

"Qué fuerte y a la vez no me sorprende nada. Recuerdo que en mi primera clase de humanidades (catolicismo disfrazado de humanidades más bien, de las 8 OBLIGATORIAS) que tomé el maestro dijo que la homosexualidad era una enfermedad comparable con el cáncer", escribió la usuaria @puchividita

El reclamo público de los estudiantes inició desde la semana pasada y coincidió con el tema sobre matrimonios entre personas del mismo sexo, que en los próximos días, deberá discutir el Congreso del Estado.