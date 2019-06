Estudiantes identifican concentración de metales en aire de Cancún

Un estudio elaborado por tres estudiantes de la Universidad del Caribe (Unicaribe) reveló un nivel de concentración de metales como Plomo y Zinc, en el aire de Cancún, similar al que registran grandes ciudades como Madrid y la Ciudad de México.

La investigación establece que Cancún cumple con tres de las cinco condiciones para instalar un sistema de monitoreo de la calidad del aire, no sólo por las concentraciones de metales encontradas, sino porque la Norma Oficial Mexicana (NOM) en la materia, establece que las ciudades con más de 500 mil habitantes debe contar con ese tipo de mediciones. Esta ciudad raya en los 900 mil pobladores.

Mara Fernanda Flores Moreno, Cinthia Berenice Pech Perera y Denisse Guadalupe Sánchez Toriz, estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Unicaribe, presentaron este miércoles el estudio en la ceremonia oficial para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, dedicado a la lucha contra la contaminación del aire.

El trabajo, titulado "Estudio de la Distribución de Metales presentes en Polvos Urbanos de la Ciudad de Cancún", contó con la asesoría de la doctora Laura Margarita Hernández Terrones y el doctor Jairo Arturo Ayala Godoy. Tuvo como objetivo modelar la concentración de metales en el aire, como consecuencia del crecimiento del parque vehicular, diversas actividades industriales y otros factores que podría llevar a superar los límites permitidos de contaminación ambiental.

Las jóvenes encontraron que el promedio de las concentraciones de Zinc y Plomo en el aire de Cancún son ligeramente cercanos a los de ciudades como Madrid y la Ciudad de México, que no sólo son más antiguas, sino cuya población y parque vehicular es superior.

En los 40 sitios estudiados -22 de alto flujo vehicular, 5 de bajo y 13 de fuentes fijas- se demostró la presencia de metales como Azufre, Zinc, Plomo, Cadmio, Litio, Boro, Cobre, Níquel y Paladio, dispersos en los polvos urbanos. Algunos de estos metales están contenidos en las gasolinas, en la pintura de señalización vial, en los neumáticos o en el líquido de los frenos. En el caso del Azufre, el Zinc y el Plomo, se encontró que rebasan el límite marcado por la norma.

El trío de estudiantes propone en su estudio, poner en marcha un programa de monitoreo de calidad del aire, instalando por lo menos tres estaciones en la ciudad. Una, hacia la salida a Mérida; otra en el centro, a la altura de Plaza Las Américas; y una más en el kilómetro 3 de la Zona Hotelera. También sugirieron ampliar el estudio, agregando los indicadores de presencia de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Presente en el auditorio de la institución, el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) en el estado, Alfredo Arellano Guillermo, anunció que en este mes será presentado el Programa de Gestión de la Calidad del Aire (Pro Aire) 2019-2028, que buscará reducir las fuentes fijas y móviles de contaminantes a la atmósfera.

El funcionario destacó que el programa tiene un enfoque preventivo, aprovechando que las condiciones del aire en la entidad no son "críticas". "Los discursos no limpian el aire", dijo, al adelantar que dicha iniciativa exhorta al sembrado de árboles nativos, la promoción del uso de la bicicleta y el transporte público, caminar, separar la basura, cuidar áreas verdes, evitar quemar basura para no ocasionar incendios forestales, y transitar al uso de calentadores de agua y paneles solares.

En entrevista, Arellano coincidió con el estudio presentado por las universitarias, en torno a que debe instalarse una Red de Monitoreo de Calidad del Aire en el estado, para lo cual es necesario comprar equipo, siendo un problema su alto costo de adquisición y el mantenimiento de los reactivos para análisis periódicos en distintos momentos del año.

"Un equipo no te baja de cinco millones de pesos y de estos habrá que ver cuántos son necesarios; habría que priorizar las ciudades como Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, para tener un monitoreo permanente y encontrar las actividades correctivas. Independientemente hemos venido trabajando con el sector hotelero e industrial en sus programas de licencias de funcionamiento ambiental que determinan la reducción de contaminantes como calderas y otras en general", manifestó.

El biólogo abrió la posibilidad de retomar la instalación de la verificación vehicular a través de los llamados Verificentros, que el gobierno pasado dejó legislados y medianamente habilitados, pero no los echó a andar. "Está contemplado, no en el corto plazo; es posible que se retome, pero depende del monitoreo que se vaya realizando y la priorización. Sabemos que un sector puede ser más contaminante que otro, el transporte urbano o de carga (...) pero bueno, habrá que tomar decisiones. No se considera en el corto plazo, ni este año, ni en el que sigue", expresó.

La flota vehicular en Quintana Roo, actualizada al 2019, es de 820 mil 457 vehículos, que circulan junto a una cantidad no especificada de automóviles de la población flotante que entra y sale de la entidad.