Estudio revela la importancia de la cultura entre jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- Entre los hallazgos que arroja el estudio socioantropológico "Cultura, ¿qué es, dónde vive y cómo se consume?" es que la cultura es algo que se construye desde la convivencia, la participación espontánea, las redes digitales, las iniciativas autogestivas y los espacios informales; pero también que los estudiantes no buscan solamente consumir cultura, quieren también participar, apropiarse de ella y hacer propuestas.

Así lo dio a conocer este martes la Coordinación de Difusión Cultural UNAM (CulturaUNAM), que dio cuenta del estudio realizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales, en colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y Fundación UNAM AC.

Este estudio se realizó entre 2 mil 940 estudiantes de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Y, dijeron, nació de la necesidad de responder a inquietudes fundamentales sobre la relación de la juventud con la cultura.

¿Qué significa la cultura para quienes la experimentan? ¿Cómo la viven dentro y fuera de los planteles de la UNAM? ¿Qué barreras existen para su apropiación y disfrute? ¿Qué expectativas tienen sobre lo que debería ser la oferta cultural en su formación?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los resultados del estudio generaron tres documentos: el reporte de investigación Cultura, ¿qué es, dónde vive y cómo se consume; el análisis del cuestionario digital La cultura en cifras, y el compendio fotográfico Un zoom a la cultura.

Según la información arrojada por este estudio sobre la relación de la comunidad estudiantil de bachillerato con la cultura, el reto es no imponer una agenda cultural, sino escuchar y acompañar procesos que emergen en la comunidad estudiantil; además, los jóvenes establecen que el ámbito digital no es una herramienta, sino un territorio de expresión en sí mismo.

"Para las y los estudiantes que cursan el bachillerato en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cultura no está en los auditorios, las bibliotecas o las salas de conferencias; está en los pasillos, las bancas, las redes sociales, los memes, los grupos de WhatsApp y las intervenciones gráficas o los diálogos entre pares, actividades que forman parte de su ecosistema", señaló la UNAM en un comunicado luego de presentar este trabajo.

Es decir, apunta, que la comunidad estudiantil se expresa, crea y transforma desde su cotidianidad y ésta incluye el ámbito de lo digital. Y que la cultura no es vista como un producto de consumo, sino como un proceso en el que ellas deben tener un papel activo, de forma que la experimentación, la participación y la apropiación sean pilares fundamentales.

El estudio fue aplicado a 2 mil 490 estudiantes de los 14 planteles de bachillerato de la UNAM, 9 de la ENP, lugares en los que participaron mil 890 estudiantes, y 5 del CCH, donde se entrevistó a mil 050 chicos. En total participaron 49.7% de hombres y 47.2% de mujeres.

Trabajaron una metodología antropológica y etnográfica que incluyó la convivencia de las investigadoras y los investigadores en los espacios cotidianos de las juventudes, la aplicación de 70 entrevistas semiestructuradas con estudiantes, el levantamiento de un cuestionario digital aplicado a 2 mil 940 estudiantes, 14 registros etnográficos de los planteles y 10 conversaciones con docentes y personas del ámbito de la promoción cultural.

En función de los resultados, las y los estudiantes perciben la cultura como un espacio restringido, compuesto por prácticas que requieren un conocimiento previo para ser comprendidas. Además, la cultura se asocia con expresiones clásicas como la música sinfónica, el teatro, la literatura y el patrimonio histórico.

La cultura se observa con distancia, como un espacio al que sólo acceden aquellas personas que poseen gusto y conocimiento para descifrarla.

Para los estudiantes, la oferta cultural que ofrecen las instituciones está codificada, la sienten lejana, con formatos "institucionalizados" que hacen que su acceso parezca restringido o elitista.

No ven la cultura únicamente como un evento programado, sino como una vivencia cotidiana. Uno de los impedimentos para acercarse a la oferta del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria es la movilidad.

El 39.76% de las personas encuestadas percibe la distancia y el transporte como los principales factores que impiden su acercamiento a las actividades, por otro lado, 37.23% lo atribuyó a la falta de tiempo. De ahí que la mayoría de estudiantes (51.3%) asista rara vez o de vez en cuando a un evento cultural programado. La oferta cultural de las instituciones no es parte de su rutina, sino un interés ocasional.

El comunicado también señala que, para esta generación, la cultura no es un conjunto estático de expresiones elevadas o tradicionales, sino un territorio de contacto. No la ven como un producto terminado, sino como una experiencia viva en constante resignificación.

Con este estudio, CulturaUNAM se propone evolucionar de la lógica de cultura impartida a una lógica de cultura compartida, ya que el estudio destaca el potencial de la UNAM como agente transformador.

"A partir de este análisis entendemos que es importante encontrar, desde las instituciones, vías para normalizar la cultura como parte de la experiencia cotidiana del bachillerato; activar espacios diversos como puntos de encuentro cultural; facilitar la participación estudiantil desde la autogestión, y desarrollar estrategias de comunicación acordes con los lenguajes y tiempos de estas generaciones", señalan.

Durante la presentación de los resultados, se señaló que por primera vez se lleva a cabo una investigación de carácter socicantropológico entre personas del bachillerato sobre consumo cultural y que fue realizada por Bitácora Social, una organización especializada en análisis antropológico a profundidad.