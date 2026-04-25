EU busca muerte para "migrantes asesinos"
Ciudad de México.- El gobierno de Donald Trump busca la pena de muerte para los "asesinatos cometidos por migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos".
En el reporte sobre el Restablecimiento y fortalecimiento de la pena de muerte federal, publicado por el Departamento de Justicia, se menciona que "debería considerar la posibilidad de proponer legislación para corregir las lagunas y deficiencias en la autorización de la pena capital para los crímenes más atroces, incluidos, entre otros, los asesinatos de agentes del orden; los asesinatos cometidos por migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos; y los asesinatos que constituyan o se cometan en la comisión de delitos de odio, acoso, apoyo material al terrorismo o violencia doméstica".
El documento califica la pena capital como una "herramienta esencial" para el sistema de justicia y critica duramente a la administración del demócrata Joe Biden por haber conmutado las sentencias de 37 reos en el "crepúsculo" de su presidencia.
"El gobierno anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías", afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El Departamento de Justicia ordena a la Oficina de Prisiones que amplíe los protocolos de la pena de muerte para incluir inyecciones letales de pentobarbital y pelotones de fusilamiento, como parte de medidas más amplias para fortalecer la pena de muerte a nivel federal.
El Departamento de Justicia también busca reducir el número de años entre la condena y la ejecución de la misma.
no te pierdas estas noticias
Renuncia titular del DIF tras denuncia por donaciones
El Universal
Deja DIF tras polémica por donaciones en Acapulco
SRE designa a Rigoberta Menchú como alta consejera en México
El Universal
El canciller Roberto Velasco se reunió con Menchú para coordinar acciones en política exterior mexicana.
Dan 70 años de prisión a grupo criminal que mató 12 personas
El Universal
Fiscalía ordena suspensión de derechos y reparación del daño a grupo criminal sentenciado.