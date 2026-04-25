EU busca muerte para "migrantes asesinos"

Ciudad de México.- El gobierno de Donald Trump busca la pena de muerte para los "asesinatos cometidos por migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos".

En el reporte sobre el Restablecimiento y fortalecimiento de la pena de muerte federal, publicado por el Departamento de Justicia, se menciona que "debería considerar la posibilidad de proponer legislación para corregir las lagunas y deficiencias en la autorización de la pena capital para los crímenes más atroces, incluidos, entre otros, los asesinatos de agentes del orden; los asesinatos cometidos por migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos; y los asesinatos que constituyan o se cometan en la comisión de delitos de odio, acoso, apoyo material al terrorismo o violencia doméstica".

El documento califica la pena capital como una "herramienta esencial" para el sistema de justicia y critica duramente a la administración del demócrata Joe Biden por haber conmutado las sentencias de 37 reos en el "crepúsculo" de su presidencia.

"El gobierno anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías", afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.

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El Departamento de Justicia ordena a la Oficina de Prisiones que amplíe los protocolos de la pena de muerte para incluir inyecciones letales de pentobarbital y pelotones de fusilamiento, como parte de medidas más amplias para fortalecer la pena de muerte a nivel federal.

El Departamento de Justicia también busca reducir el número de años entre la condena y la ejecución de la misma.