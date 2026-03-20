EU capacita a mexicanos para neutralizar drones

Ciudad de México.- La embajada de Estados Unidos en México informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) capacitó a autoridades mexicanas en la detección y neutralización de drones usados por cárteles y organizaciones terroristas.

Mencionó que con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL en inglés), los expertos estadounidenses dieron está capacitación en instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por su parte, Gloria Chávez, jefa de Patrulla del Sector del Valle Río Grande, señaló en mayo del año pasado que se tiene la amenaza "muy seria" en la frontera de "drones peligrosos" de cárteles mexicanos que vigilan sus operaciones, por lo que se llevaba a cabo una inversión en tecnología para combatirlos.

Al destacar acciones de la política migratoria de la administración de Donald Trump, Chávez mencionó en una conferencia virtual que ha habido "una inversión significante" en la seguridad fronteriza y estrategias de tecnología, y reconoció que nuestro país ha sido "un compañero muy importante" en resguardar la frontera, porque la seguridad nacional no solamente es un beneficio para Estados Unidos, sino también para México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La mayoría, 80% de mis oficiales están resguardando la frontera con patrullajes, porque también tenemos la amenaza de drones, estos drones utilizados por los cárteles están utilizados por las organizaciones criminales, cada día amenaza que están haciendo vigilancia en nuestras operaciones y esos dones son muy peligrosos para nosotros (...)", resalta.

"Entonces sabemos perfectamente cómo están operando estos criminales aquí en esta zona, el sector del Río Grande", expuso al reconocer también el trabajo del Ejército mexicano.

Puntualizó que desde 2022 hasta la fecha se tienen casi 155 mil detecciones de drones en su zona fronteriza: "Es una amenaza muy seria para todos nosotros que trabajamos esta frontera".