EU debe parar el tráfico de armas: Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que si Estados Unidos quiere que México frene el tráfico de drogas, debe también detener el envío ilícito de armas hacia territorio mexicano, al tiempo que enfatizó que la población en Sinaloa no está sola frente a la violencia del crimen organizado.

Durante un acto en Culiacán, Sinaloa, localidad envuelta en una ola de violencia por la disputa entre facciones del crimen organizado, Sheinbaum afirmó que el estado de Sinaloa "no está solo" y que su presidenta y todo México están "aquí".

Agregó que las Fuerzas Armadas y el Gabinete completo están en Sinaloa debido a la mayor atención que ha recibido el estado por el escalamiento de la pugna interna del Cártel de Sinaloa desde la entrega de su fundador Ismael ´el Mayo´ Zambada a autoridades estadounidenses en 2024.

"Sinaloa es trabajo, es turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero, que viva Culiacán y que viva Sinaloa. Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos siempre salimos adelante", aseguró.

En el plano bilateral, la mandataria vinculó el combate al narcotráfico con el tráfico ilícito de armas y llamó a Estados Unidos a frenar el flujo hacia México.

"Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México", expresó.

La mandataria insistió en que "la soberanía no se negocia" y que México es un país "libre, independiente y soberano".