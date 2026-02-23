EU dio apoyo de inteligencia en el caso

Los Ángeles, Cal.- El Gobierno del presidente Donald Trump confirmó este domingo que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para desarrollar el operativo en el que se dio de baja a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, corroboró en un mensaje en su cuenta de X que el gobierno estadounidense ayudó en la redada en la que terminó abatido el Mencho en Talpalpa, una ciudad del estado mexicano de Jalisco.

"El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país", agregó Leavitt sobre el líder criminal abatido.

"El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo", recalcó la vocera en su mensaje.

Sheinbaum pide calma

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma", tras los hechos de violencia.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".