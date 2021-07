EU elogia esfuerzos de México contra trata de personas

México no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, pero "está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo", advierte el Informe 2021 sobre tráfico de personas que difundió este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos y en el que el país se mantiene en el nivel 2.

El gobierno mexicano, señala el reporte, demostró que está haciendo mayores esfuerzos en la lucha contra la trata de personas en comparación con el reporte anterior, considerando el impacto de la pandemia de Covid-19. Por esa razón, México se queda en el nivel 2, donde están aquellos países "cuyos gobiernos no cumplen plenamente los estándares mínimos" que marca el Acta de Protección a las Víctimas de Tráfico de Personas, "pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplir dichos estándares".

El país se ubica, así, en la misma lista donde están la mayoría de naciones calificadas por Estados Unidos, entre ellas Bolivia, Guatemala, Brasil, El Salvador, Dinamarca, Alemania, Líbano u Honduras.

Entre los esfuerzos que destaca el reporte en cuanto a México están "acusar a más traficantes, proveer de financiamiento a tres ONG que operan refugios para personas víctimas de tráfico y los crecientes esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para recabar información de inteligencia en respaldo de las investigaciones y enjuiciamientos".

Sin embargo, el reporte también señala que el gobierno falló en diversas áreas: "No acusó o declaró culpable a ningún funcionario público por complicidad en delitos de tráfico; emprendió acciones limitadas para investigar y perseguir delitos de trabajo forzado y falló en asignar fondos para un fondo de asistencia de víctimas".

Al mismo tiempo, advirtió, prácticas como el reclutamiento fraudulento de personas siguen siendo extendidas, sin que el gobierno haya tomado medidas para que los reclutadores o agentes laborales rindan cuentas.