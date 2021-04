EU no ha descartado propuesta de México sobre "Sembrando Vida", dice AMLO

Pese a que el gobierno de Estados Unidos rechazó su propuesta de invertir mil 400 millones de dólares para extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica a fin de frenar la migración, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta propuesta no está descartada por el gobierno de Joe Biden.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que con su propuesta de ampliar el programa en 4 millones de hectáreas en esa región se podría dar empleo a un millón 200 mil sembradores, lo que ayudaría a combatir el desempleo y a preservar el medio ambiente.

"Recuerdo que el planteamiento nuestro en la Cumbre sobre Cambio Climático consistió en tres propuestas: primero el dejar de vender petróleo crudo para comprar gasolinas. Vamos a procesar toda la materia prima, todo el petróleo crudo se va a refinar y vamos producir las gasolinas en el país, de modo que toda la producción petrolera se va a dedicar a satisfacer el mercado interno, lo cual implica extraer menos petróleo, conservar más petróleo no disponer de este recurso (...) y también para cuidar la herencia de las nuevas generaciones. Esa es una propuesta. Lo segundo es que se van a modernizar las hidroeléctricas", dijo el presidente.

"Y lo tercero fue que, en efecto, el que Estados Unidos invierta para que se amplié en Centroamérica el programa Sembrando Vida, que se amplié a 4 millones de hectáreas. Esto permitiría dar empleos a un millón 200 mil sembradores, y ayuda mucho para evitar la contaminación. Es la mejor forma de reducir las emisiones de gas a la atmosfera, el sembrar árboles está demostrado".

El presidente dijo que el planteamiento aún no se ha descartado por parte del gobierno que encabeza el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que, de aceptarse en esta propuesta, México ayudaría con su experiencia, pues recordó que el programa ya se aplica en El Salvador y en Honduras, y adelantó que el próximo lunes llegará a México, Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, con quien sostendrá una reunión el martes.

"Tengo la información que se ha reunido con la vicepresidenta de Estados Unidos (Kamala Harris) para tratar el tema migratorio. Voy a tener una llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, creo que la próxima semana y vamos a abordar el tema", indicó.