"EU no ha notificado a México rechazo a solicitudes de vuelo"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno aún no ha sido notificado, después de que el gobierno de Estados Unidos amenazó con rechazar solicitudes de vuelo de México, tras denunciar un incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo entre ambos países.

En su conferencia mañanera de este lunes 21 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "no hay razón para tener alguna sanción".

"Fue un comunicado de la Secretaría de Transporte del gobierno de Estados Unidos, todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración, parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano", expresó la mandataria federal.

En el Salón Tesorería, la Presidenta comentó que desde 2014 hubo una publicación de la saturación del aeropuerto Internacional Benito Juárez que fue parte de la justificación de la construcción del Aeropuerto en Texcoco: "Era evidente que el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta (...) Esta saturación ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación".

Al hacer recuento de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en lugar del Aeropuerto en Texcoco, y cómo fue sometido a votación entre la ciudadanía, reiteró que resultó "mucho más económico" porque se ahorraron 300 mil millones de pesos.

"Se hizo una valoración de qué tiene que irse al AIFA, como la carga dedicada", mencionó. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas y se avisa a las empresas, añadió.

Refirió que algunas empresas de Estados Unidos se quejaron en su momento de que era es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse al AIFA: "Entonces, hay algunas empresas que dicen fue muy poco tiempo de aviso; sin embargo, ya pasó más de un año y medio, y las empresas se han ido adecuando a estas nuevas circunstancia.

"¿Qué significa para todos? El que la carga se haya ido, la carga dedicada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles".

Apuntó que ante las dudas, hay mesas de trabajo con las Secretarías de Defensa, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

"No hay razón para tener alguna sanción que tenga que ver con este asunto. ¿Qué es lo que se privilegió?. La seguridad", insistió.

"No hay razón alguna para que tenga que haber una sanción, y la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía Pues fue una muy buena decisión, sino imagínense qué hubiera pasado si se hubiera seguido con el aeropuerto en Texcoco", añadió.

En un comunicado, el secretario de Transporte estadounidense, Sean P. Duffy, anunció el sábado una serie de acciones, al acusar que México "rescindió abruptamente" en 2022 algunas franjas horarias de vuelo para las aerolíneas estadounidenses, y que "obligó a los transportistas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones", bajo el argumento que buscaba permitir la construcción para aliviar la congestión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Tres años después, se quejó, esa remodelación "no se ha materializado".

"Al restringir las franjas horarias y obligar a que todas las operaciones de carga se trasladen fuera de México", indicó, este país "ha incumplido su promesa, ha perturbado el mercado y ha dejado a las empresas estadounidenses en la estacada por el aumento millonario de los costes".