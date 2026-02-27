logo pulso
Nacional

EU ofrece recompensa de 5 mdd por La Rana

Por El Universal

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
EU ofrece recompensa de 5 mdd por La Rana

Washington, DC.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves una acusación por narcoterrorismo contra René Arzate García, alias "La Rana", miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, y el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Arzate fue acusado en el Distrito Sur de California de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, dirigir una organización criminal continuada, conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, y blanqueo de capitales.

Estas acusaciones sustituyen a la de conspiración para traficar marihuana que pesaba sobre él desde 2014.

El Departamento de Estado ofreció otra recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Alfonso Arzate García, alias "Aquiles", hermano de René.

Según la agencia antidrogas (DEA), "La Rana" y "Aquiles" han controlado conjuntamente el área de Tijuana para el Cártel de Sinaloa, designado organización terrorista extranjera por la administración de Donald Trump, durante los últimos 15 años manteniendo su autoridad mediante la violencia.

