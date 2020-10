EU reclama que México cumpla con la entrega de agua: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ayer el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el consejero del Departamento de Estado T. Ulrich Brechbuh, en representación de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, para que México cumpla con el Tratado Internacional de Agua con el país vecino puesto que, aseguró que el gobierno estadounidense reclama que México cumpla con el convenio binacional.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se busca que este problema no se utilice en contra del país, debido a que hay un proceso electoral en la Unión Americana.

"El gobierno de Estados Unidos está reclamando que se cumpla con el acuerdo. Vino ayer un representante del señor Pompeo del Departamento del Estado para hablar del tema, porque ya se están acercando los días y no queremos que se vaya a utilizar este asunto en contra del país, sobre todo porque estamos en vísperas de las elecciones de Estados Unidos. Ya se acerca el plazo para cumplir y una semana después, 10 días después son las elecciones, entonces estamos buscando la forma de resolver el problema", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que su gobierno no descarta la posibilidad de cumplir con el tratado internacional puesto que "estamos viendo otras alternativas y si no se pudiera pues aquí se va a informar y vamos a buscar una solución".

--Buscan promover candidatura de Madero con conflicto

Al asegurar que no había problemas de una escasez del agua en Chihuahua, presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el conflicto en esa entidad para no entregar el líquido y cumplir con el Tratado Internacional de Agua con Estados Unidos fue creado porque se busca promover la candidatura a gobernador del senador Gustavo Madero por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

"No había problema de que se escaseará el agua, fue que encontraron una circunstancia que pensaron que era favorable para politizar el asunto, para promover la candidatura de Gustavo Madero de Chihuahua por el PAN, eso es todo", agregó.