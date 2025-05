EU revisará la reforma judicial "por sus méritos": Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que a Estados Unidos no le interesa participar en el debate previo de la reforma al Poder Judicial y que se esperará a su implementación para realizar una evaluación y sus impactos.

"Lo que me han dicho, si no los titulares, quienes están en sus equipos es, ´la vamos a evaluar por sus méritos; o sea, no nos interesa influir en contra porque se va a dar. Lo que vamos a ver para fijar un punto de vista, es esperar en qué termina, y en función de eso ya te daremos un punto de vista o una preocupación'", dijo el funcionario.

Al participar en la reunión nacional de consejeros 2025 de BBVA México, Ebrard dijo que no es la posición de Estados Unidos asumir una posición en contra de la reforma judicial.

"Es una posición pragmática y van a ver si funciona, si no también te lo decimos y así lo hablaremos", dijo el funcionario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Secretaría de Energía busca acelerar proyectos de inversión para avanzar hacia la relocalización

De acuerdo con Ebrard, dijo que en la actual administración, con un trabajo encabezado por la Secretaría de Energía, se buscan acelerar los proyectos de inversión en el sector energético, con el objetivo de que no sea una limitante para la llegada de nuevas empresas y avanzar hacia la relocalización.

"El objetivo es acelerar las inversiones que, sin duda, tenemos que acelerarlas, en materia de energía, eso no es discusión, porque de otra manera la energía se te puede volver una limitante, eso es importantísimo", dijo.

En ese sentido, explicó que el gobierno mexicano ya se encuentra en la etapa de reglamentación para favorecer las inversiones en el sector.

Ebrard dijo que en medio de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay optimismo en que el TMEC sobreviva y se fortalezca, con lo que mantiene sus visitas semanales a Washington de cara a la revisión del acuerdo.

Septiembre y octubre inicio de consultas rumbo a revisión del TMEC; hay avances en acero y aluminio, dice Ebrard

En reunión previa con medios de comunicación, Ebrard dijo que de cara a la revisión del TMEC, a finales de septiembre o inicios de octubre comenzarán las pláticas en México de cara a la revisión del acuerdo.

"En el Tratado está previsto, hay una ley de implementación en Estados Unidos, tienen que iniciar en el segundo semestre aproximadamente, fines de septiembre, principios de octubre, sus consultas para la evaluación del Tratado. Para el caso nuestro va a ser algo similar. Tenemos que hacer una evaluación de todo, cómo nos fue con el Tratado, cómo va, cuáles son las que quisiéramos cada uno de los países. Y está previsto que termine el primero de julio del 26, pero evidentemente lo que yo estoy previendo es que una vez que se inicie esta evaluación, pues vamos a iniciar diálogos", dijo.

Sobre las negociaciones en materia arancelaria en el acero y aluminio, el funcionario dijo que hay avances en el tema y que en este momento no se pueden dar detalles de las discusiones.

"Acero y aluminio, no te puedo decir ahorita, pero yo te diría que llevamos ocho reuniones de acero y aluminio. Ya casi te podría decir que soy un experto en la materia. Entonces, pero soy optimista. No te puedo dar detalles porque no se puede. Pero sí estamos avanzando", dijo.

México está emergiendo como un pilar esencial en el nuevo panorama comercial de Norteamérica, dice Ebrard

El Secretario de Economía afirmó que México está destinado a desempeñar un papel estratégico en un nuevo orden comercial global liderado por Estados Unidos, donde la relocalización de industrias y el fortalecimiento de las cadenas regionales consolidan al país como el socio mejor posicionado frente al mercado más grande del mundo.

El funcionario destacó que Norteamérica está experimentando una rápida reconfiguración de sus relaciones económicas, impulsada por la necesidad de Estados Unidos de disminuir su dependencia de Asia, especialmente de China, en sectores cruciales como farmacéutica, semiconductores, tecnología médica y electromovilidad.

"Presenciaremos un esfuerzo sin precedentes para impulsar la relocalización en áreas donde es vital reducir la dependencia de Asia", aseguró.

Ebrard señaló que, mientras Estados Unidos importa casi 300 mil millones de dólares en productos farmacéuticos, México apenas exporta mil millones, lo que presenta una enorme oportunidad.

En este contexto, enfatizó que México es el único país con el que Estados Unidos mantiene un superávit comercial en acero, y que cerca del 90% del comercio bilateral se realiza sin aranceles, una ventaja incomparable entre los tratados firmados por Washington.