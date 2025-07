EU sabía que Chávez Jr. era delincuente y no lo detuvieron: Gertz Manero

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó que, desde la orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr. emitida en el 2023, Estados Unidos lo tenía identificado, "sabían que era delincuente, no lo detuvieron".

Detalló que, después de la orden de aprehensión, Julio César Chávez Jr. salió de Estados Unidos dos veces ingresando a México por Tijuana, y que en esas ocasiones las autoridades mexicanas no fueron notificadas sobre su llegada para detenerlo.

"Estados Unidos, lo identificaron perfectamente, sabían que era delincuente, no lo detuvieron, nosotros hicimos una serie muy grande de gestiones para que nos los entregaran, no lo hicieron", acusó el fiscal.

"Los americanos lo sabían lo han declarado, no nos informaron toda la información para poderlo detener y toda la obligación era de ellos porque estaba ahí, porque ellos lo habían denunciado porque ellos habían presentado las pruebas y porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo, tanto es así que lo detienen", destacó.

Gertz Manero recordó que se abrió la carpeta de investigación en contra del boxeador por vínculos con el Cártel de Sinaloa, encabezado por Ovidio Guzmán, además se realizaron denuncias en contra de entre ocho y 10 delincuentes, "y gente que cómplices que trabajaban con ellos se hizo todo el trabajo" entre ellos Julio César Chávez Jr.

"La información que han dado en las autoridades americanas, ha sido muy clara, establecieron que sí sabían que era que tenía una orden de aprehensión, establecieron que sí sabían que tenía capacidad para poder vivir en los Estados Unidos, que ahí estaba establecido que ahí se había casado que ahí estaba actuando y toda esa información se tenía por qué la usaron en este momento y por qué la hicieron en la forma que le hicieron eso es una responsabilidad de ellos", señaló.