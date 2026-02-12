EU vigilará con drones la frontera

Ciudad de México.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos planea adquirir 460 drones de vigilancia para crear una red de patrullaje desde el aire en la frontera con México, acechada por los aparatos no tripulados que los cárteles utilizan para el tráfico de drogas y de personas.

Actualmente la corporación cuenta con 134 drones de ala fija y cuadricópteros de despegue y aterrizaje vertical, pero está próximo a recibir 60 más para reforzar sus labores de reconocimiento, vigilancia y rastreo aéreo sobre todo en los tramos más escondidos de la línea divisoria, según un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La Patrulla Fronteriza cuenta con al menos 600 agentes capacitados en uso de sistemas de vigilancia no tripulados de ala fija y cuadricópteros, cifra que se espera se duplique durante este año, se indica, como parte de su estrategia para dotarse de drones y equipo antidrón en la que prevé destinar hasta mil 500 millones de dólares en 2026.

Los dos tipos de drones operados por los agentes fronterizos, quienes son capacitados en un centro especializado en Virginia, están aprobados por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, y durante su despliegue los elementos pueden observar sigilosamente cualquier cosa que esté en tierra, ya sean narcotraficantes o inmigrantes ilegales.

Los aparatos transmiten video cifrado a dispositivos portátiles, cuentan con cámaras infrarrojas diurnas y nocturnas, envían coordenadas e incluso tienen un láser que apunta con precisión al objetivo, para que los agentes sepan exactamente a dónde ir.