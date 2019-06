EUA quería firma ya de tercer país seguro, revela Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard expresó que México apuesta a tener resultados en los próximos 45 días en materia de control de la migración, pues la posición de Estados Unidos es que si no hay éxito se discuta la figura de Tercer País Seguro.

Reveló que durante la negociación con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles ese país presentó una propuesta de texto de Tercer País Seguro para su "firma inmediata", a lo que la parte mexicana respondió que no estaba interesada en contemplar eso además de que se requería aprobación del Senado de México.

En conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó el informe que envió al Senado sobre su visita a Estados Unidos la semana anterior y sostuvo que se lograron resultados positivos, el principal la no imposición de aranceles.

Ebrard Casaubon sostuvo que en las negociaciones entre México y Estados Unidos no se perdió ni un centímetro de soberanía, ni se acordó que el país se convierta en un Tercer País Seguro.

Indicó que México apuesta a tener éxito en los próximos 45 días en la atención a la migración, por lo que espera no llegar a la discusión de ese mecanismo.

Señaló que de no tenerse éxito volverían a sentarse a la mesa para discutir el tema de la migración, pero no el de las tarifas.

Reconoció que se trata de un planteamiento hecho por el gobierno de Donald Trump que sólo se discutiría si no se logra reducir la migración centroamericana hacia Estados Unidos, de tal manera que si se pone a discusión que México sea Tercer País Seguro esto se tendría que canalizar al Senado.

Se acordaron 45 días "para poner en marcha una serie de medidas sobre las cuales hay escepticismo, porque hasta ahora no se ha logrado reducir el número de migrantes irregulares, porque no hay ningún mes donde se haya registrado un decrecimiento".

Ebrard explicó que no se quiso poner una unidad de medida porque simplemente es inaceptable, pero reconoció que el hecho de que los centroamericanos crucen por el territorio "nos hace responsables de que esta migración sea regulada y legal".

Comentó que Estados Unidos está en la posición de que si no hay éxito en los próximos 45 días como se acordó entonces se discuta que México sea Tercer País Seguro, pero la posición mexicana es que se cree un sistema de gestión migratoria sobre asilo-refugio que establecería medidas comunes entre ambos países.

Empero "a nosotros nos encantaría que no llegáramos a esa situación y eso fue por lo que luchamos y no es poca cosa, y si no se puede tendremos que entrar a la discusión", reconoció.

Subrayó que entre los acuerdos que se tuvieron la semana pasada está que se ratificó el acuerdo del 18 de diciembre de 2018, donde Estados Unidos se comprometió a invertir en tres países de Centroamérica y liderar junto con México el plan integral para esa región.

Indicó que el primer proyecto que está en marcha es en El Salvador, de tal manera que avanza el plan de desarrollo integral.