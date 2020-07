Evalúan las afectaciones en Monterrey y otros municipios, por "Hanna"

Más de 700 personas desalojadas al inundarse sus viviendas, decenas de rescates de quienes intentaron cruzar corrientes de agua; el cierre de carreteras y vialidades por daños en la carpeta asfáltica, y la suspensión de actividades en la industria, comercio y el gobierno, fueron algunas de las afectaciones que dejó a su paso por Nuevo León la depresión tropical "Hanna".

En el municipio de El Carmen, el agua arrastró a tres integrantes de una familia, que lograron sobrevivir al agarrarse de las ramas de los árboles, de donde posteriormente fueron salvados en una operación de alto riesgo que realizó Protección Civil.

En el municipio de García, una mujer dio a luz en su domicilio, luego de que los paramédicos no pudieron llegar a su casa para llevarla a un hospital, por los escurrimientos del cerro El Fraile.

Para cuando llegó el apoyo en una lancha, no hubo más opción que auxiliar a la mujer para que terminara ahí mismo el trabajo de parto. La madre y el recién nacido fueron trasladados al Hospital Materno Infantil.

Por otra parte, continuaban los trabajos para buscar a un menor que el sábado por la tarde cayó al arroyo Topo Chico, y a un hombre de 40 años que fue arrastrado por los escurrimientos del Cerro de la Silla, en Ciudad Guadalupe.

Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, informó que el domingo se hicieron 43 cierres de vialidades, de los cuales 40 fueron rehabilitados ayer, previa labor de limpieza que permitió recoger 82 toneladas de basura que obstruía el drenaje pluvial.

Dijo que están evaluando las afectaciones en las vialidades que, estimó, no serán considerables, pero hay familias que sufrieron daños materiales por vehículos varados o inundaciones en sus casas. Recordó que quienes estén al corriente con el pago del predial tienen derecho a un seguro por daños en vivienda hasta por 100 mil pesos.

A su vez, Zeferino Salgado Almaguer, alcalde de San Nicolás de los Garza, informó que "Hanna" afectó a unas 40 mil personas por desprendimiento de la carpeta asfáltica y daños en la estructura del pavimento en calles y avenidas, lo que implicará una inversión inmediata de 12 millones de pesos para su reparación.

Tragedia familiar. En Coahuila se reportó la muerte de una mujer y su hija de siete años, mientras que una sobrina de 10 continuaba desaparecida, cuando la camioneta en la que viajaban fue arrastrada por la corriente de un arroyo.

En el vehículo viajaban 10 personas. Seis lograron salvarse, pero a cuatro se los llevó el agua: dos murieron, otra niña de 11 años logró agarrarse de un tronco, mientras que la otra menor, de nombre Lluvia, era buscada la tarde de ayer por casi un centenar de brigadistas, policías, bomberos y funcionarios municipales de Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga.

En tanto, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, reportó 268 casas inundadas, de las cuales 45 fueron desalojadas, además de afectaciones en infraestructura.