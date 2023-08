Evita AMLO polemizar con Nayib Bukele sobre seguridad, luego del feminicidio de Milagros Montserrat

A-AA+

Luego del feminicidio de Milagros Montserrat ocurrido en León, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó polemizar con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la estrategia de seguridad implementada en sus respectivos países, y defendió su estrategia de "abrazos no balazos".

Esto, luego de que el presidente centroamericano utilizara las imágenes del feminicidio de Milagros Montserrat "a manos de una rata".

En conferenciad de prensa y cuestionado si contemplaría cambiar su política de "abrazos, no balazos" por una estrategia similar a la de Bukele, el Mandatario federal afirmó que "son realidades distintas y también concepciones diferentes".

"Yo pienso que hay que atender las causas, no se trata sólo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que estamos llevando a la práctica.

"No quiero polemizar con el presidente de El Salvador, no. Nosotros vamos bien, a pesar de que heredamos una situación muy difícil porque hubo un Presidente que declaró la guerra al narcotráfico y apostó por enfrentar la violencia con la violencia. Eso agravó la situación de inseguridad en el país".

Ayer, tras el asesinato de Milagros en León, Guanajuato, Nayib Bukele compartió en su cuenta de Twitter las imágenes.