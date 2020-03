Evita AMLO pronunciarse sobre reelección de diputados

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó reformas que permiten la reelección de legisladores por dos periodos consecutivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar sobre el tema y señaló que "son asuntos de partido".

"No me meto en eso, no opino porque son asuntos de partido", comentó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde sólo reprochó que se usen recursos públicos en temas electorales.

Sin embargo, el mandatario federal confió en que los legisladores corregirán esta decisión, "nada más todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósito electorales se debe evitar, no permitir, pero eso es una opinión", dijo.

En este contexto López Obrador consideró que el ambiente político "está muy caliente" por el proceso electoral que se realizará el próximo año.

"Por eso también ya son expertos en coronavirus y, lo mismo en el caso de los medios, hay doctores especialistas, están diciendo que el doctor Alcocer no tiene experiencia, el doctor Alcocer es una eminencia", dijo.

Ayer miércoles, la Cámara de Diputados aprobó reformas que permite a los legisladores reelegirse en el cargo sin solicitar licencia, por lo que podrán realizar las campañas electorales sin necesidad de dejar su espacio en la cámara.