Evitará Morena personajes "indeseables"
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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena no va a vetar a priori a nadie que quiera incorporarse al partido, aseguró su presidenta, Ariadna Montiel, quien sin embargo advirtió que se pondrá especial atención a los filtros para evitar el ingreso de personajes "indeseables".
En conferencia de prensa, mencionó que cualquier acusación o señalamiento contra algún morenista tiene que probarse.
"Yo pienso que a cada persona se le tiene que juzgar por sus actos. (...) Nosotros vamos a medir con la encuesta, ese es el filtro fundamental,?Recordó que previo a la elección de 2018, el entonces candidato Andrés Manuel, planteó que para fortalecer al movimiento se abriera y sumara a ciudadanos de fuerzas políticas diferentes. "Y así llegamos a la Presidencia de la República. Nosotros aspiramos a representar la diversidad y la pluralidad de nuestra nación", subrayó. "Nosotros no somos de la idea de cerrar la puerta a nadie que tenga la convicción de la transformación. Pero seremos muy vigilantes también que quien gane la encuesta, que sea él o la mejore evaluada. (...) Entonces, la encuesta tiene ese rigor científico técnico para medir el sentimiento de la gente, la opinión de la gente, así que en eso vamos a trabajar. En eso vamos".
Por otra parte, Ariadna Montiel negó la autenticidad de una supuesta lista que circula en redes sociales sobre el género que deberán tener las candidaturas de este partido a las 17 gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2027.
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