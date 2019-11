Evo Morales no desayunó en restaurante de la Roma, aclaran

El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, no desayunó en el Brick, informó el restaurante ubicado en la colonia Roma, luego de que se hizo viral un video donde se ve salir del inmueble al exmandatario.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instragram, el restaurante informó que ayer 14 de noviembre dicho negocio recibió al expresidente de Bolivia y que se le concedió un espacio para poder llevar a cabo algunas actividades con medios de comunicación en sus instalaciones.

"El señor Morales no realizó consumo alguno, más allá de agua y café para sus invitados", escribieron.

El restaurante Brick afirmó que el establecimiento se mantiene al margen de la política y de ideología.

Aclaró que en apego a la norma local y a sus políticas, el restaurante Brick no discrimina a persona alguna por su raza, religión, orientación o preferencia sexual, ni por cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Video de Evo Morales en la Roma causa polémica

En redes sociales se difundió un video en donde se muestra al exmandatario de Bolivia salir del negocio acompañado de escoltas, lo que causó polémica.

La senadora panista Mariana Gómez del Campo criticó que Evo Morales sea cuidado por elementos del Estado Mayor Presidencial y utilice una camioneta blindada.

EL UNIVERSAL publicó que con apenas 24 horas en el país como asilado político, Evo Morales recibió trato de visita de Estado, con condiciones de seguridad que ni siquiera el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido, como el acompañamiento de exagentes de seguridad que en su momento protegieron a Enrique Peña Nieto cuando era mandatario.

La rígida protección a Morales, con más de una decena de guardias a su disposición, se contrapuso con la jornada de actos de alabanza que la élite morenista le organizó en el Museo de la Ciudad de México y en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es nada extraño que la guardia que cuidaba al exmandatario Enrique Peña Nieto (PRI) ahora esté a cargo de la seguridad del exgobernante de Bolivia, Evo Morales, asilado en nuestro país, porque el extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) ahora forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).