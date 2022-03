Evoca Muñoz Ledo con refrán relaciones México-EU y Rusia-Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El exdiputado federal Porfirio Muñoz Ledo evocó un refrán para referirse al conflicto Rusia- Ucrania: "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar".

La breve frase del expresidente del recinto legislativo de San Lázaro hizo referencia a la relación México-Estados Unidos.

Muñoz Ledo acudió a la Cámara de Diputados para participar en la instalación del Grupo de Amistad México-Cuba. En el acto, sostuvo que el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba no obliga a México a no invertir en ese país: "Es un agachismo a priori".

Subrayó que Canadá ha aumentado tres veces sus inversiones en un año, "mientras México sigue pasmado".

Señaló que la relación comercial entre México y Estados Unidos se rige por el T-MEC, pero éste "no nos obliga a nada", y no podrían tomar represalias.

Sobre la invitación que se le hizo para ser embajador de México en Cuba, Muñoz Ledo informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le dio a conocer que se espera el regreso del canciller Marcelo Ebrard Casaubon para ver el asunto.