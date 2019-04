Ex secretario de Salud desmiente cifras del IMSS a diez años del AH1N1

A 10 años de la pandemia de la influenza AH1N1 que se vivió en México, José Ángel Córdova Villalobos, quien entonces era secretario de Salud, reiteró que el número de casos confirmados fue de 72 mil 548 y se registraron mil 316 fallecimientos.

Durante el simposio "Pandemia de Influenza: 10 años después", celebrado en el auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía en Centro Médico Nacional, el exfuncionario desmintió los datos que recién reveló Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, acerca de que hubo por lo menos 9.5 millones de contagios y 8 mil muertos, "pero se maquillaron las cifras para evitar el pánico generalizado".

Córdova Villalobos comentó que en estas cifras tan elevadas se contabilizaron a los fallecidos por tos y resfriado, "pero eso no es profesional y ético". Agregó que el control de la pandemia se llevó a cabo sin ningún tinte político, pero que los rumores fueron un gran obstáculo, puesto que en ese año hubo elecciones intermedias y como titular de la dependencia tuvo que ser muy cuidadoso "en que no se mezclara un tema con el otro".

El exsecretario aseguró que entre las lecciones aprendidas quedó la importancia de que exista producción nacional de vacunas como una estrategia de seguridad nacional y que la sociedad sepa que la primera respuesta en situaciones similares es el distanciamiento social. "Había que ser muy cuidadosos con la higiene, en no tener eventos masivos, suspender las clases y a partir de ahí poner atención en el suministro de antivirales y no de antibióticos, que no servían para nada".

Por último, enfatizó en que el país no está exento de sufrir otra pandemia, por lo que llamó a establecer contratos de derecho de compra de lotes de vacunas prefabricadas para usar en caso de contagios de influenza AH5N1 y AH7N9.