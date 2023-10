Exageran: López Obrador

Ciudad de México.- En lo que parece ser su desencuentro más grave en cinco años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció diferencias con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y acusó al abogado Vidulfo Rosales de “exagerar”, al señalar que la narrativa del gobierno federal se acerca a la llamada “verdad histórica” construida en el sexenio de Peña Nieto.

Este martes, al cumplirse nueve años de la desaparición de los jóvenes, y al acusar que no le tenía “mucha confianza a los intermediarios”, el Mandatario federal instruyó que se hiciera pública la carta que envió a los padres de familia, así como el informe elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la nueva relatoría sobre el caso, que no quisieron recibir en la reunión del pasado lunes en Palacio Nacional.

“El abogado salió a decir —desde luego, respeto su punto de vista, no lo comparto— que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada ‘verdad histórica’. “Me llamó la atención también, ¿por qué no lo recibieron [el informe]?; a mí me interesa que las madres, los padres, conozcan todos los documentos, porque no le tengo confianza a los intermediarios”, dijo. “No es culpar por culpar, no es nada más: ‘Fue el Estado y fue el Ejército’, y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto, y vamos a actuar con rectitud, no somos iguales”, insistió.

En el informe Ayotzinapa: Narrativa de los hechos de acuerdo a la investigación realizada, se acusa que elementos del Ejército Mexicano mantenían vínculos con Guerreros Unidos, involucrados en la desaparición.