Exalcaldesa panista de Mixtla amenazó a Maricela Vallejo: gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, recordó que la exalcaldesa y el actual síndico de Mixtla de Altamirano (pareja y ambos del PAN), habían sido señalados de haber amenazado a la presidenta municipal, Maricela Vallejo Orea, asesinada el miércoles pasado.

"Revisando los mismos medios se deja ahí el nombre del síndico y de la exalcaldesa, la antecesora de ella, que eso está en los medios. O sea, cualquiera de ustedes puede googlear el caso, van a encontrar esa información", recordó.

Se trata de la exalcaldesa Angélica Méndez Margarito y del síndico Ricardo Pérez Marcos, ambos panistas y éste último quien en la elección pasada buscaba ser el candidato de Morena, pero por equidad de género se le otorgó a la ahora víctima.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal denunció que hace un año y medio, cuando asesinaron al tío de la alcaldesa, los hechos se denunciaron ante la Fiscalía General y nunca se detuvo a los responsables.

"En los medios se conoce que hace un año y cuatro meses, un familiar de ella fue asesinado y la Fiscalía quedó a cargo de esa investigación, hace un año cuatro meses, y no ha dado con los culpables. Hubo impunidad, hay impunidad, ese es el problema", denunció.

El Ejecutivo Estatal manifestó que esa impunidad es la que provoca que otros delincuentes -o los mismos- vuelvan a atentar.

Detalló que en los medios de comunicación, el 9 de enero del 2018, la presidenta hizo de conocimiento de la Fiscalía General, los detalles de quiénes eran los que amenazaban.

"Apuntando obviamente al caso de su familiar que tenía como mes que había acontecido, ella nuevamente reitera su denuncia ante la Fiscalía", indicó y agrego que "incluso, cuando le preguntan: 'diga quién es', lo más que ella expresó fue que se trataba de personas de la administración pasada".

García Jiménez lamentó que la inoperancia y la ineficacia de un hecho de hace más de un año, no se haya dado con los responsables ni de las agresiones a la alcaldesa, ni el fallecimiento por homicidio de su familiar.

La alcaldesa de Morena, su esposo y un chofer fueron asesinados la noche del pasado miércoles en la zona montañosa central de Veracruz.

Fue cerca a las 22:00 horas de este miércoles cuando el vehículo donde viajaban fue atacado a tiros sobre la carretera federal Zongolica-Orizaba, a la altura del municipio de Los Reyes.

En cuanto a la las víctimas colaterales de la matanza de 13 personas en el municipio de Minatitlán, dijo que se les ofreció todo tipo de apoyos establecidos en la ley.

"Estos mecanismos son los que ya están previstos. O sea, nosotros no venimos a improvisar, desde el 1 de diciembre dijimos todos estos esquemas para que, como en casos de este, no sea la voluntad la que permea, nosotros tenemos toda la voluntad de ayudar, y el mecanismo ya creado con recursos, recuerden que hay un fondo, que es el que permite atender a las víctimas, obligados por ley, por eso se les da atención, ¿cuál?, la que ellos requieran", afirmó.