Examen de ingreso a UNAM debe mantenerse: Graue

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, consideró que no es factible eliminar los procesos de selección para ingresar a la institución, aunque coincidió con el gobierno federal en que es necesario ampliar la matrícula en las instituciones de educación superior.

En entrevista después de inaugurar el foro Una aproximación a los derechos económicos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), el rector Graue Wiechers consideró que no es factible eliminar los procesos de admisión, puesto que cada año intentan ingresar a la UNAM más de 500 mil jóvenes, y la institución no tienen la capacidad para recibirlos a todos.

"No, por supuesto que no. Este año aspiraron a la Universidad más de medio millón de jóvenes entre [educación] media superior y superior. Sería imposible tener generaciones de medio millón [de alumnos]", señaló.

Explicó que en el plan de trabajo que presentará esta semana ante la Junta de Gobierno para ser considerado para un segundo periodo 2019-2023 al frente de la Rectoría, incluirá una estrategia para ampliar la cobertura de la UNAM, que este año logró aceptar a 4% más aspirantes que en 2018.

Existe una coincidencia con el gobierno federal en la necesidad de ampliar la matrícula en las instituciones de educación superior, "tiene que haber más oportunidades"; sin embargo, dijo que hay una oferta dispar en los estados de la República y se tienen que enfocar los esfuerzos para crecer en ese sentido.

"Hay una coincidencia con el gobierno federal en materia de ampliar la matrícula de educación superior. En eso estamos convencidos que tiene que haber más oportunidades", subrayó.

"Hay una gran carencia en algunos estados de la República: la Ciudad de México tiene casi 100% de oferta a nivel superior, pero los estados del sur-sureste del país andan entre 20% y 30% [de cobertura] y las entidades del norte superan 70%. Hay muchos esfuerzos que tenemos que enfocar en ampliar la matrícula en el sur".

Respaldo. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dio su respaldo a Enrique Graue Wiechers en su búsqueda de un segundo periodo al frente de la UNAM.

El ómbudsman, quien había sido de los más mencionados para buscar el cargo, consideró que lo más conveniente para la universidad nacional es la continuidad del proyecto de Graue Wiechers.

Indicó que desde la CNDH no son pocos los universitarios que tendrían capacidades y merecimientos suficientes para dirigir el destino de la institución: "No tengo duda que algunos, con reconocimientos, podrían alcanzar esa alta responsabilidad y contarían con el apoyo de universitarios.

"Sin embargo, estoy convencido para que esta casa de estudios pueda consolidar ese eslabón, que une a su hoy con el mañana, lo más conveniente sería la continuidad", dijo al inaugurar el foro.