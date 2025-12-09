Exatleta canadiense es aliado del CDS: EU

Ciudad de México.- La Embajada de Estados Unidos en México hizo un llamado a aportar información sobre el paradero del exatleta olímpico Ryan James Wedding, a quien señaló de estar en alianza con el Cártel de Sinaloa (CDS).

En un nuevo video difundido en sus redes sociales, la Embajada estadounidense indicó que James Wedding es uno de los criminales más buscados del FBI por dirigir una organización violenta dedicada al tráfico internacional de cocaína.

"Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James comuníquese con la embajada de los Estados Unidos al 5525 7920 00", destacó la representación diplomática estadounidense a cargo del embajador Ronald Johnson.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció en noviembre una operación policial para encontrar al exatleta olímpico acusado de liderar una red de narcotráfico y de trabajar con el Cártel de Sinaloa.

"Wedding es un exatleta olímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional (...) Actualmente, es el mayor distribuidor de cocaína de Canadá", dijo Bondi.