Exclusión de aspirantes del PRD, decisión política: Aureoles

La exclusión de los aspirantes del PRD del proceso interno del Frente Amplio por México (FAM) fue una decisión política, y no basada en los criterios planteados en la convocatoria para elegir al candidato presidencial de la oposición, señaló el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

En la Cámara de Diputados, a donde acudió junto con el presidente nacional de su partido, Jesús Zambrano, y el senador Miguel Ángel Mancera, quien tampoco accedió a la siguiente etapa, para anunciar que pausarán su participación en el Comité organizador, el político michoacano acusó que son sospechosos los resultados reportados por el Comité organizador.

"Lo que hay en el fondo es un tema político, es una decisión política. (¿Quién decidió?) Si lo supiéramos ya lo estaríamos demandando; sería irresponsable acusar a alguien. Primero que el Comité nos aclare cuáles fueron los procedimientos, los criterios que ellos usaron, pero lo que aparece sospechoso son estas decisiones de última hora", expuso.

Indicó que este resultado sienta un mal precedente porque se pone en riesgo el proceso interno de selección; por lo que impugnarán el resultado, ya que está previsto en la convocatoria.

"No vamos a permitir que nos excluyan, eso no le conviene a nadie. Está previsto el método de impugnación y el derecho que nos asiste de audiencia, y que nos explique el proveedor cómo fue que llegó esas conclusiones en unas horas. ¿Pueden revisar un expediente con 100 mil o 200 mil datos personales en unas horas? Ni la plataforma del INE, que es muy grande y potente, puede hacer eso", aseveró.

Explicó que ayer, a última hora, se aplicaron otros criterios distintos a los señalados en la convocatoria, "y con eso descalifican. Simplemente que nos aclaren qué pasó, porqué a última hora deciden incorporar criterios que no están".

"A mí me notifican a medianoche que alcancé 290 mil simpatías, y a las horas dicen que siempre no. ¿Cómo le hicieron para tan rápido? Hay muchas dudas sobre el proveedor", señaló Aureoles.