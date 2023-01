Excolaborador de Lozoya no podrá ser detenido

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Por el momento, Francisco Olascoaga Rodríguez, excolaborador de Emilio Lozoya Austin, no podrá ser detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa porque un juez con residencia en el Estado de México le concedió una suspensión definitiva en el amparo, que tramitó para protegerse de cualquier orden de captura en su contra y su ejecución.

El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales determinó conceder la suspensión definitiva al quejoso contra actos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En diciembre pasado, el juzgador le otorgó la suspensión provisional al exjefe del Departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex y le impuso el pago de una garantía de 15 mil pesos para que la medida cautelar siguiera vigente.

Lozoya Austin ofreció presentar ante la FGR a su exsecretario particular, Rodrigo Arteaga Santoyo, y a Francisco Olascoaga Rodríguez, como testigos en el caso de los sobornos que supuestamente recibieron algunos legisladores para aprobar la reforma energética en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, ambos se niegan a confirmar los hechos, por lo que la FGR abrió carpeta de investigación en su contra.