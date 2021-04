Excolaboradores de Lozoya niegan haber recibido dinero

Los dos principales colaboradores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, desmintieron la versión de que les entregó dinero en efectivo para repartir en sobornos a diversos legisladores para lograr la aprobación de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.

Este lunes se realiza en el Reclusorio Norte la continuación de la audiencia inicial en el caso contra Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador panista señalado por Lozoya de recibir sobornos para aprobar la reforma energética el sexenio pasado.

Durante la diligencia, su defensa presentará 20 datos de prueba de descargo para evitar que el exfuncionario sea vinculado a proceso por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

De acuerdo con José Joaquín Zapata, abogado del exlegislador, entre los datos de prueba se encuentran las entrevistas que la defensa tuvo con Francisco Olascoaga Rodríguez, exjefe de departamento administrativo de la dirección General de Pemex y Rodrigo Arteaga Santoyo, exsecretario particular de Emilio Lozoya; en cuyas declaraciones contradijeron los dichos que el exdirector de Pemex realizó en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto del año pasado.

Ambos exfuncionarios fueron señalados por Lozoya como los encargados, por órdenes de él mismo, de recibir y repartir dinero en efectivo entre diversos legisladores en sobornos para lograr la aprobación de las reformas estructurales durante el sexenio pasado.

"Se cuenta con la declaración de dos personas ´FOR y RAS´ que son las personas a las que en realidad señala Emilio Lozoya que realizaron la conducta y que, una vez que pudieron ser entrevistadas por esta defensa, niegan completamente los hechos narrados por Lozoya", señaló Zapata minutos antes de entrar a la audiencia.

"Es decir, todo lo que dice que se recibió o se repartió por parte de él lo niegan".

La entrega del dinero en efectivo a exfuncionarios del Senado de la República aparece en un vídeo en el que se ve a Rafael Caraveo, exoperador de los parlamentarios panistas, recibiendo maletas con el numerario de manos de los colaboradores de Lozoya, según su denuncia.

En los hechos narrados por el exdirector de Pemex, Olascoaga y Arteaga tenían como instrucción recabar los recibos de entrega de los sobornos.

"La denuncia de Lozoya y la declaración de Caraveo no merecen ninguna valoración jurídica porque no fueron obtenidas conforme a las reglas del debido proceso", señaló Zapata.

La audiencia inició a las 10:20 horas, pero 20 minutos después el juez Marco Antonio Fuerte Tapia decretó un receso por problemas de conexión.