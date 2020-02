Excolaboradores encaran a Fernández Noroña

Una mujer y un hombre ingresaron al salón de plenos para encarar al vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña; le mostraron una pancarta, además que intentaron entregarle una caja con huevos.

En medio de la sesión de este martes, y después de guardar un minuto de silencio por el feminicidio de la niña Fátima, los dos excolaboradores del legislador extendieron la pancarta hasta el frente del pleno, lugar en donde tiene su curul Fernández Noroña, lo que provocó empujones y gritos.

La pancarta decía: "Noroña. Vives del Pueblo y traicionas al pueblo. Simulador, violento, mentiroso y vulgar ambicioso".

Fernández Noroña no se levantó de su curul y fue rodeado de otros legisladores y elementos de resguardo. El legislador del PT sólo se reía y revisaba su celular para no levantar la cara.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, trató de quitar la pancarta. En tanto, Laura Rojas pedía tranquilidad a todos los legisladores. Los elementos de resguardo lograron sacar al hombre del pleno.

La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, exigió a la diputada presidenta, Laura Rojas orden.

La mujer intentó entregar la caja con huevos; sin embargo, no pudo por toda la gente que rodeaba al petista y al final lograron sacarla del pleno y la sesión continuó.

A través de redes sociales, el diputados denunció "tarea sucia" en su contra.

"Yo defendí en la legislatura pasada a Martha Ojeda cuando le faltaron al respeto desde Acción Nacional. Hoy se presta al golpeteo de los paniaguados", escribió Fernández Noroña.