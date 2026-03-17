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Exconsejero del INE y Zambrano rechazan Plan B de Sheinbaum

Jesús Zambrano acusa a Sheinbaum de centralizar el poder y violar el federalismo.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 06:43 p.m.
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Exconsejero del INE y Zambrano rechazan Plan B de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Exconsejeros electorales y exlíderes nacionales de diversos partidos políticos, rechazaron el denominado Plan B de la reforma electoral, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y denunciaron que se trata de un traje a la medida para que Morena se perpetúe en el poder.

¿Qué declararon exconsejeros y líderes políticos sobre el Plan B?

El exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, criticó que el proyecto incluya la revocación de mandato y dijo que se busca replicar la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de usar la popularidad del Ejecutivo para posicionar a Morena en los procesos electorales.

"La presidenta quiere tener la revocación del mandato porque va a sumar una boleta donde se pregunte si la gente quiere que se vaya o que de quede y evidentemente garantizarle votos sobre todo a elecciones que son muy complejas para el morenismo. [...] Al final de cuentas es la misma estrategia López Obradorista que quería empalmar la primera revocación de mandato, [...] ahora la presidenta quiere que la gente pida que la revocación se haga y que esta pueda ser simultánea con las elecciones", reclamó.

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Acciones y reacciones políticas frente al Plan B

En su oportunidad, el exdirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó la propuesta como "una absoluta bribonada, una desfachatez, una desvergüenza y quieren pisotear impunemente la Constitución y las leyes electorales".

"Lo único que busca es la concentración del poder político en la Presidencia de la República y de quitarle poder a los Estados, violando soberanías, acabando con el federalismo y centralizar todo el poder ejecutivo federal. Ese es el fondo real del asunto, es la obsesión enfermiza ya patológica de Claudia Sheinbaum y de quienes están formando parte de su equipo de gobierno y su partido", recriminó.

Zambrano dijo que los aliados de Morena primero "salvaron lo suyo", al rechazar el plan A y criticó que ahora sí vayan con el Plan B: "Ahora que ya salvaron lo suyo, muy mezquinamente dicen sí vamos que se jodan todos los demás".

Finalmente, el vocero del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Federico Döring, lamentó que Morena no haya querido fortalecer el combate al crimen organizado en los procesos electorales.

Por lo que adelantó que su grupo parlamentario analiza la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Plan B.

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