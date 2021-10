Excoordinador del Foro Consultivo confía en el Poder Judicial

El excoordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), José de Jesús Franco López indicó que si la Fiscalía General de la República (FGR) vuelve a solicitar órdenes de aprehensión contra él y otros 30 científicos y exfuncionarios por un supuesto desvío de 244 millones de pesos, confían en que otra vez sea aplicado el criterio por el que ya fueron negadas en dos ocasiones.

Al salir de su comparecencia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que duró una hora y media, Franco explicó que recuperó la confianza en el Poder Judicial desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el Foro actuó con legalidad y que este criterio fue retomado por el juez que negó la orden de aprehensión que en septiembre solicitó la FGR contra los 31 implicados.

Por ello, ante el anuncio de la FGR del pasado 22 de septiembre de volver a solicitar las órdenes de aprehensión, indicó que confía en que el criterio de la Corte sea aplicado una vez más.

"Hay varios momentos en los cuales definitivamente nos ha dado confianza, la primera fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia de decir que el Foro Consultivo había obrado de forma legal, había recibido fondos de manera legal, lo cual pone en claro esa parte. Posteriormente el juez de control, cuando se piden las órdenes de aprehensión las negó porque no vio que hubiera razón penal para emitirlas, lo cual nos dio también mucha confianza", señaló.

"Si ya tenemos el antecedente yo espero que cualquier otro juez que reciba lo mismo ya tenga la jurisprudencia (el criterio) establecida anteriormente".

Indicó que, al igual que las tres investigadoras que ya acudieron a la Fiscalía a conocer la carpeta de investigación, se reservó su derecho a declarar y lo hará por escrito una vez que termine de revisar dicho documento.

"Nos van a dar una versión digitalizada del expediente con lo cual vamos a poder analizar y vamos a poder aportar todo lo que se requiera para aclarar", dijo.

Explicó que otro momento que les hizo recuperar la confianza fue precisamente el acceso que la FGR le dio a él y otro grupo de los científicos y ex funcionarios acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.

Consideró desproporcionada la acusación contra los 31 por delincuencia organizada.

"No solamente yo sino toda la sociedad ha manifestado que es una acción muy desproporcionada pero yo creo que si se cometió algún error yo creo que se va a enderezar", comentó.