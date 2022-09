Exdiputado es reaprehendido antes de salir de prisión en Veracruz

A-AA+

VERACRUZ, Ver., septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- El ex diputado y ex candidato a la dirigencia estatal del PAN en Veracruz, Tito "N", quien estaba a punto de dejar prisión después de 10 meses, fue aprehendido la madrugada de este sábado ahora por delitos medio ambientales.

El político panista había obtenido un amparo indirecto liso y llano, por lo que podría salir libre con una modificación de las medidas cautelares por los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y fraude cometidos supuestamente cuando era alcalde de Tierra Blanca.

En noviembre del año pasado, en plena campaña en busca de la dirigencia estatal del PAN, Tito N fue detenido y recluido en el penal de Pacho Viejo.

El despacho de abogados que lo defendió informó que había obtenido un amparo liso y llano, por lo que luego de varias horas de dilación por parte de autoridades ministeriales, se efectuó audiencia donde se modificó la medida cautelar de prisión preventiva, debido a que los delitos que se le señalan no ameritaba mantenerlo en prisión.

Sin embargo, al momento que abandonaba el penal de Pacho Viejo, elementos de la Policía Ministerial le presentaron una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por delitos de carácter ambiental, debido al mal manejo de un basurero durante su gestión como alcalde.