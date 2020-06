Exentan del Hoy No Circula a vehículos de trabajadores de salud en la CDMX

Ante la pandemia por Covid-19, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que quedan exentos del programa Hoy No Circula los vehículos de uso particular de los trabajadores del sector salud, en todas sus especialidades: paramédica, administrativa y de apoyo.

Destacó que los vehículos deberán portar el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo, el cual puede ser descargado en la página https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/documentacion/Tarjeton-Medicos.pdf.

Asimismo, expuso que toda persona que haga mal uso de esta disposición será sancionada.

La Sedema, a cargo de Marina Robles, también recordó que los centros de verificación vehicular reiniciarán actividades el próximo 10 de agosto, con las medidas sanitarias correspondientes, luego de que el 25 de marzo pasado se suspendió el servicio como medida para evitar la propagación del Covid-19.

Ante la emergencia sanitaria, en 2020 sólo se realizará una verificación. Los vehículos con cualquier color de engomado que hayan obtenido su certificado de verificación vehicular, correspondiente al primer semestre del año 2020, ya no estarán obligados a presentar su unidad a verificar en el presente año; estos vehículos deberán verificar nuevamente su unidad en el periodo que le corresponda en el primer semestre del año 2021.

CDMX modifica programa de vivienda incluyente ante Covid-19

El gobierno de la Ciudad de México modificó el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la capital del país, estableciendo que durante la emergencia sanitaria la construcción de vivienda a bajo costo, en los 12 corredores de desarrollo inmobiliario, no podría ser menor al 20% y no de 30% como estaba establecido.

"En tanto se mantengan las condiciones producto de la emergencia de salud pública por COVID-19, será posible reducir el porcentaje total de vivienda incluyente en cada una de las modalidades y proyectos que se adhieran al programa. En todos los casos, la reducción del porcentaje no podrá significar una aportación menor al 20 por ciento del total de las viviendas producidas, como vivienda incluyente", se lee en el documento publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Además, se indica que en caso de que se mantengan las condiciones producto de la emergencia sanitaria, se llevarán a cabo las acciones necesarias para garantizar la eficiente articulación en el Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y Trabajadores en la Ciudad de México.

Las zonas y corredores para el año 2020 son: Centro Histórico, en los perímetros A y B; Eje Central; Hidalgo - México Tacuba; Ferrocarriles Nacionales - Xochimanca; Reforma Norte; Chapultepec; Atlampa; Vallejo I; Azcapotzalco-La villa; y Zona Rosa.