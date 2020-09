Exesposo de Abril Cecilia apela resolución de juez; sigue prófugo

En el caso del homicidio de Abril Cecilia, su exesposo, Juan Carlos "G", principal sospechoso por las autoridades de la autoría intelectual del crimen, apeló la resolución de un juez de amparo, quien en agosto ordenó reponer el proceso y que se le juzgara por el delito de intento de feminicidio y no por violencia familiar, como originalmente se investigó el caso.

A esta resolución, los abogados del todavía prófugo interpusieron un recurso de revisión, por lo que dicha impugnación será analizada por un Tribunal Colegiado en materia penal con residencia en Ciudad de México.

Esta impugnación podría tardar más tres meses para que el colegiado, conformado por tres magistrados del Poder Judicial Federal, confirme, revoque o modifique lo expuesto por el Juez de Amparo.

En tanto esto queda resuelto, el sospechoso sigue prófugo de la justicia desde el 25 de noviembre pasado, cuando dos hombres asesinaron a Abril Cecilia sobre la avenida Churubusco.

Incluso, Juan Carlos "G" es buscado por la Interpol y se emitió ficha roja, en virtud de la orden de reaprehensión en su contra, ya que el procesado dejó de firmar en la Unidad de Medidas Cautelares, como parte de las obligaciones para llevar el proceso en libertad.

Antecedentes del caso refieren que Abril Cecilia viajaba acompañada de su abogado, en una camioneta rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando dos sujetos en motocicleta se aproximaron y abrieron fuego en su contra.

Por este caso, el magistrado Héctor Jiménez López salió del Poder Judicial capitalino, al no ser ratificado en el cargo por el Congreso de la ciudad; en la apelación hecha por la defensa del imputado, el magistrado avaló que fuera procesado por violencia familiar y no por tentativa de feminicidio.

Esto permitió que uno de los jueces de control lo dejara en libertad, ya que es un delito que no amerita la prisión preventiva oficiosa.

Aún queda pendiente por resolver la queja contra los jueces de control Federico Mosco González y Carlos Trujillo Rodríguez, quienes llevaron el caso; el primero de manera inicial y el segundo que lo dejó en libertad, tras la apelación.

No obstante, la Fiscalia de Servidores Públicos de la FGJ capitalina no ha determinado la carpeta de investigación que inició en contra de los tres juzgadores por dicho caso y a petición de la jefa de gobierno.