Exfiscal Anticorrupción de Veracruz llegó a cobrar 291 mil pesos en un mes

El ahora exfiscal Anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres Zamudio, actualmente prófugo de la justicia acusado de tres presuntos delitos, llegó a cobrar en un solo mes hasta 291 mil pesos.

De acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado, obtenidos por vía de la transparencia, el encargado de combatir la corrupción recibió tan sólo en el mes de julio del año pasado un total de 291 mil pesos en distintos pagos y conceptos.

En seis comprobantes fiscales, Marcos Even recibió pagos con recursos del erario público de 26 mil, 45 mil y hasta 145 mil por conceptos que van desde sueldos y salarios, ayuda por servicios, ayuda para pasajes, despensas.

Así como por gratificaciones extraordinarias, ayuda por capacitación y desarrollo, compensaciones, prima vacacional, despensa, gratificación destacada al desempeño, entre otros más.

En septiembre del año pasado, la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, notificó al Congreso del Estado la ausencia del fiscal especial anticorrupción, el cual dejó de presentarse a laborar.

Y se dio a conocer que contra Marcos Even pesaba una orden de aprehensión por los presuntos delitos de desaparición forzada, obstaculización de la procuración de justicia y cohecho.

El ahora exfiscal Anticorrupción -prófugo de la justicia junto con el exfiscal General Jorge Winckler- llegó a ese cargo impuesto por el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares en un proceso legislativo completamente desaseado.