Exfuncionaria de Colima justifica publicación homófoba

"Hoy siento que sobre mi persona se ha cometido una injusticia, me siento discriminada por mi fe en Cristo Jesús y limitada en mi derecho a expresarme libremente respetando a los demás", dijo Esmeralda Cárdenas Sánchez, exsecretaria del Ayuntamiento de Colima, quien fue destituida por realizar una publicación homófoba en su cuenta de Facebook.

Después de que el alcalde Leoncio Morán (MC) informó el lunes que había tomado la decisión de relevar del cargo a Cárdenas Sánchez, la exfuncionaria fijó su postura en la red social, donde agradeció los comentarios de apoyo que ha recibido y precisó que fue destituida por no disculparse públicamente.

"Derivado de una de mis publicaciones en mi perfil personal se me pide que haga una disculpa pública. A lo cual por no estar dirigida mi publicación a nadie en lo particular y no haber tenido ninguna conducta personal que afecte a persona alguna, dije que no, por ser mi derecho humano de libre expresión y de libertad de creencias. Al no realizar las disculpas públicas, fue que se dio la destitución del cargo que ostentaba como secretaria del ayuntamiento de Colima, sin que haya motivos relacionados con el desempeño en dicho cargo", indicó.

El jueves pasado, la exfuncionaria publicó en redes una cita bíblica: "No practiques la homosexualidad, al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Levítico 18:22".

Diversos usuarios de la red social reaccionaron recordándole a la entonces servidora pública que el Estado es laico y no debe promover discursos de odio. El domingo, el alcalde reaccionó y descalificó la publicación de su colaboradora, a quien pidió disculparse públicamente.

El lunes, sin que llegara la disculpa de Cárdenas Sánchez, Morán anunció en sus redes que después de platicar con ella sobre "diversos temas, puntos de vista y perspectivas del acontecer público" decidió relevarla.

Este martes, la exsecretaria del ayuntamiento defendió su postura y aseguró que se vulneran sus derechos a la libertad de expresión y libertad de culto.

"La cita bíblica es una transcripción textual de lo que dice la Biblia, no tiene ningún comentario más, no lo digo yo, lo dice Dios en su Palabra desde hace miles de años en el antiguo testamento. Igual que todos ustedes es mi derecho como ciudadana mexicana y colimense expresarme en mi perfil personal de Facebook", escribió.

Afirmó que como servidora pública, su desempeño fue "profesional, responsable, dentro del marco legal, con un sentido humano, de servicio y de respeto a los demás".