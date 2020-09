Exfuncionaria de PF solicita amparo contra orden de aprehensión

Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal (PF), solicitó un amparo contra la orden emitida por un juez del Estado de México para capturarla por delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

El asunto fue radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, sin embargo, no ha sido admitido a trámite.

Según los estrados judiciales, en el expediente 541/2020, el juez requirió a Martínez Zamora para que en cinco días realice precisiones a su demanda.

En el escrito presentado por el exmando de la PF, identificada como colaboradora cercana del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que acudió por motivos personales y profesionales al Estado de México en distintas fechas donde se enteró "por familiares y amigos" que agentes policiales han acudido a buscarla en diferentes domicilios de la entidad para aprehenderla.

"Al acudir por motivos personales y profesionales al Estado de México en distintas fechas, tuvimos conocimiento por familiares y amigos que en diversos inmuebles ubicados en el Segundo Circuito Judicial, personas que se ostentaron como agentes policiales -sin especificar corporación- han estado investigando entorno a los domicilios, horarios y actividades de las suscritas, so pretexto de lograr el cumplimiento de una orden de aprehensión", señaló.

Frida Martínez es una de las ex funcionarias de la PF que están en investigación y tienen orden de aprehensión por un supuesto desvío de dos mil 500 millones de pesos de la corporación.

Otro de los 19 funcionarios contra los que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene orden de captura por estos hechos es Jesús Orta, quien trabajó en la PF y en este sexenio se desempeñó como Secretario de Seguridad capitalino.

EL UNIVERSAL informó que Orta consiguió que un juez de amparo en la Ciudad de México le concediera una suspensión provisional contra cualquier orden de detención.

Sin embargo, debido a que está señalado por delincuencia organizada, delito que merece prisión preventiva de oficio, la suspensión concedida no evita que sea capturado.